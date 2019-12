Le Premier ministre a adressé un message de condoléances au Président du Kazakhstan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé ses condoléances au Kassym-Jomart Tokaïev.

Le message dit notamment : « J’ai appris avec un profond chagrin le crash tragique d’un avion de ligne près d’Almaty.

Au nom du peuple arménien et en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et je souhaite à toutes les victimes un prompt rétablissement. »