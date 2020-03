VTB Arménie annonce une nouvelle offre #varkvtb

La banque VTB Arménie a annoncé une nouvelle offre de promotion #varkvtb, permettant à ses clients de mettre à zéro les taux d’intérêt sur leurs prêts pendant 12 mois.

Selon un communiqué de presse d’une banque, l’offre est valable jusqu’au 1er décembre 2020. Lors de la conclusion d’un accord de prêt pendant cette période, les clients recevront des autocollants spéciaux.

Les règles de participation à l’offre promotionnelle sont très simples. Les clients doivent coller l’autocollant sur la fenêtre de leur maison / voiture ou ordinateur portable / téléphone ; puis de le photographier ; publier sur leur page Facebook personnelle ; baliser la page de la banque VTB (Arménie) dans le message ; pour indiquer leurs noms et les 3 derniers chiffres de leur passeport et indiquer #varkvtb.

La prochaine étape consiste à essayer de collecter le plus grand nombre de likes et de reposts, ce qui peut être fait avec l’aide d’amis.

La Banque, à son tour, annoncera les noms des trois gagnants avec le plus grand nombre de likes et de reposts (combinés trimestriellement - le dernier jour de chaque trimestre, à 18h30. En cadeau, les gagnants auront les taux d’intérêt sur leurs prêts mis à zéro pendant 12 mois.

En plus des 3 prix principaux, les plus belles et créatives publications (post), choisies par la banque, seront également récompensées.