La maison d’édition arménienne Aras à Istanbul dans le viseur d’un journaliste turc proche du pouvoir

La maison d’édition arménienne Aras à Istanbul serait-elle menacée pour ses publications sur le génocide des Arméniens ? Emin Pazardji un journaliste proche du pouvoir a signé dans le journal turc « Akcam » un article très virulent contre les éditions Aras ainsi que contre la municipalité du Cankaya (Tchankaya) une mairie d’un quartier d’Ankara. Cette dernière municipalité dirigée par le parti d’opposition CHP (Parti du Peuple) avait en collaboration avec Aras effectué un salon du livre où étaient présentés des livres sur le génocide.

Emin Pazardji écrit « les allégations et mensonges sur le prétendu génocide arménien sont un véritable danger pour la Turquie avec ces thèmes développés dans les cercles internationaux dont l’allié américain. »

Le journaliste turc reproche ainsi aux éditions Aras de diffuser des « mensonges » en Occident au sujet du « prétendu génocide ». Il écrit « Lors du salon du livre furent exposés et vendus des livres des éditions Aras qui est une maison d’édition arménienne et qui présenté 158 livres en turc et 60 en arménien ». Il donne l’exemple du livre de l’auteur arménien de France, Michel Marian titré « Le génocide arménien ». « Je ne doute pas que les autres livres présentés par Aras diffèrent du livre de Marian car l’objectif des publications d’Aras est cela » écrit-il d’un ton accusateur…Puis il note une série de manifestations culturelles de la mairie de Cankaya favorables au thème de présentation du génocide arménien.

Krikor Amirzayan