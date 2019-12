Les procureurs rouvriront l’enquête sur les assassinats du Parlement en 1999

Les autorités chargées de l’application des lois ont décidé de reprendre l’enquête pénale sur l’attaque armée de 1999 contre le Parlement arménien, qui a coûté la vie à son président, Karen Demirchian, au Premier ministre, Vazgen Sarkisian, et à six autres élus.

Ils ont été tués par cinq hommes armés qui ont fait irruption dans l’Assemblée nationale et l’ont aspergée de balles le 27 octobre 1999. Les hommes armés dirigés par un obscur ancien journaliste, Nairi Hunanian, avaient accusé le gouvernement de corruption et de mauvaise gestion et avaient exigé un changement de régime.

Ils s’étaient rendus à la police (...)