La neige et le verglas rendent difficiles certaines routes d’Arménie

Les autorités arméniennes ont informé hier à 12 heures que certaines voies de circulation étaient difficiles en Arménie en raison de la neige et du verglas. Le col de Vardenyats (Kégharkounik) était fermé pour les camions et il était difficiles pour les voitures. La route reliant Sotk à Karvadjar était très difficile d’accès pour tous les véhicules. Les routes reliant Kodayk à Zanger et près de la ville de Hrazdan (région de Kodayk) les routes étaient dangereuses en raison des plaques de verglas.

Krikor Amirzayan