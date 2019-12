Le 31 décembre à partir de 18 heures la Place de la République à Erévan sera fermée à la circulation pour sécuriser les festivités du Nouvel An

Le 31 décembre à partir de 18 heures toutes les voies de circulation automobile menant sur la Place de la République à Erévan seront fermées. Afin de sécuriser le déroulement des festivités du Nouvel An sur cette place de la République. Pour les piétons l’accès de cette plus importante place de la capitale arménienne sera autorisé dès 19h30. Les véhicules pourront circuler de nouveau après les festivités du Nouvel An, soit aux premières heures du 1er janvier 2020.

Krikor Amirzayan