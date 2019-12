Nikol Pachinian présente quatre avions de chasse achetés à la Russie

L’Arménie a présenté vendredi pour la première fois quatre avions de chasse Sukhoi Su-30SM qu’elle a achetés à la Russie.

Le Premier ministre Nikol Pachinian, le ministre de la Défense Davit Tonoyan et d’autres responsables arméniens ont observé sur une base aérienne de Gumri leur vol d’essai effectué par des pilotes russes. Pachinian et Tonoyan ont ensuite salué les pilotes et se sont assis dans l’un des cockpits.

« Aujourd’hui est un jour très important pour nous parce que les avions multirôles ultramodernes Su-30SM, considérés comme notre principale acquisition [d’armes] de cette année, arrivent », a (...)