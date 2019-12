Hrayr Tovamasian accusé d’abus de pouvoir

Vendredi, les autorités chargées de l’application des lois ont engagé des poursuites pénales contre le président de la Cour constitutionnelle arménienne, Hrayr Tovmasian, dans le cadre de ce qu’il a dénoncé comme un « processus politique » visant à l’obliger à démissionner.

Le procureur général Artur Davtian a inculpé Tovmasian de deux chefs d’accusations pour abus de pouvoir immédiatement après que celui-ci a éé brièvement interrogé par le Service spécial d’enquête (SIS) à son bureau.

Dans un communiqué, le bureau de Davtian a affirmé que Tovmasian avait utilisé son poste pour privatiser un bureau à Erevan lorsqu’il était ministre de la Justice de 2010 à 2014. Il a indiqué qu’en 2012, il avait également contraint des notaires d’État subordonnés au ministère de la Justice à louer d’autres bureaux qui lui appartenaient de facto à des prix gonflés.

« J’ai été prévenu il y a six mois qu’un jour je serais inculpé pour ne pas avoir fait de pas X, Y et Z », a réagi Tovmasian. « Les étapes X, Y et Z sont ma démission. Donc cette accusation n’a rien changé à ma vie. »

Tovmasian a affirmé que l’acte d’accusation faisait partie d’une forte pression exercée sur lui et sur d’autres juges de la Cour constitutionnelle par le gouvernement arménien.

« Ce n’est un secret pour aucun d’entre vous que ces six et sept derniers mois, la Cour constitutionnelle a travaillé sous des pressions sans précédent », a-t-il dénoncé. « Ces pressions ont impliqué non seulement des insultes, des menaces et des avertissements concernant [ce qui s’est passé] aujourd’hui, mais aussi des appels concrets à la violence. »

Fin octobre, la commission d’enquête arménienne a affirmé avoir recueilli suffisamment de preuves pour étayer le fait que Tovmasian avait abusé de ses pouvoirs lorsqu’il était ministre de la Justice. Le comité a renvoyé l’affaire au SIS pour complément d’enquête.

Les avocats de Tovmasian ont catégoriquement rejeté les allégations du comité à l’époque. Vendredi, l’un d’eux, maître Amram Makinian, a qualifié les accusations portées contre le président de la Cour constitutionnelle de « persécution politique ».

Le SIS a annoncé sa décision d’interroger Tovmasian jeudi quelques heures seulement après que le président Armen Sarkissian a promulgué un projet de loi controversé accordant aux juges de la Cour constitutionnelle des incitations financières à démissionner avant la fin de leur mandat.

Le projet de loi adopté par le Parlement au début du mois s’applique à sept des neuf juges de la Cour qui ont été nommés par les anciens gouvernements arméniens. Il a été rédigé par le ministère de la Justice en août peu de temps après que le Premier ministre Nikol Pashinian a implicitement demandé la démission de ces juges et de Tovmasian en particulier.

Pashinian les a accusés à maintes reprises de maintenir des liens avec les anciens dirigeants arméniens et d’entraver les réformes qui, selon lui, visent à créer un « pouvoir judiciaire vraiment indépendant ». Ses détracteurs affirment qu’il cherche au contraire à prendre le contrôle de tous les tribunaux.

Tovmasian s’est dit confiant sur le fait que les six autres juges de la Haute Cour rejetteront cette « retraite anticipée » proposée par les autorités. Il les a décrits comme des « héros » luttant pour l’indépendance judiciaire du pays.

« La lutte d’aujourd’hui ne concerne pas leurs postes », a affirmé Tovmasian. « Bien au contraire, la lutte d’aujourd’hui porte sur le type d’autorité judiciaire que nous aurons demain et, plus généralement, sur le type d’État que nous aurons demain. »