Le loto de Noël de l’UGA LYON-DECINES

Vendredi 20 décembre 2019, 18h au siège de notre Club, Parc Raymond Troussier dans notre nouvelle salle de convivialité, nous avons organisé notre loto de Noël.

Une belle initiative de Mourad Boulemtafes et Mohamed Chabbi, couronnée de succès : salle comble.



Merci à tous les enfants, parents, dirigeants, éducateurs et bénévoles pour votre présence et votre investissement lors de cette belle soirée !

Un grand merci à Easy Food, Monsieur Boulemtafes, Maryline Agostino (nos sponsors), Lévon et l’Eglise Apostolique Arménienne et enfin Monsieur Bensaci pour le prêt et l’installation de la sono !