Des logements pour des seniors qui jusqu’à présent vivaient seuls dans des domigs

18 appartements disponibles dans un bâtiment nouvellement construit à Gyumri ont été donnés à des personnes âgées célibataires qui vivaient encore dans des domigs.



Les appartements sociaux ont été construits grâce au financement de la Fondation caritative Aṙda.



Nikol Pashinyan a visité des appartements et a félicité les résidents à l’occasion des vacances du nouvel an et de Noël.