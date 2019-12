L’Arménie a acquis des batteries de missiles anti-aériens modernes, les « Osa-AK »

L’Arménie s’est dotée d’une quantité importante de batteries de missiles anti-aériens de type « Osa-AK » de fabrication russe. « Nous modernisons nos armements et rendons inviolables les frontières aériennes de l’Arménie » a écrit sur sa page facebook le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. L es « Osa-AK » sont des batteries de missiles placées sur des véhicules mobiles couplés de radars de détection aérienne. Des armes de dernière génération et d’une efficacité très importante. Des armes qui sont adaptées à parer toute attaque aérienne. Après les missiles de destruction massive Iskander M, les nombreuses armes ultra-modernes acquises par l’Arménie ces derniers mois, ces batteries de missiles « Osa-AK », les 4 chasseurs Su-30SM -qui seront portés à 12- sont la preuve que l’armée arménienne possède des armes capables de défendre le territoire de l’Arménie -et de l’Artsakh- et de porter l’attaque en territoire ennemi en cas de nécessité. D’autant que les militaires Arméniens disposent d’une formation et d’une compétence exceptionnelle dans l’utilisation de ces armes.

Krikor Amirzayan