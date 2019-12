Emmanuel Macron a signé la loi autorisant la ratification de l’Accord UE-Arménie

Le Président de la République française Emmanuel Macron a signé la loi n ° 2019-1447 concernant la ratification de l’Accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie, informe l’ambassade d’Arménie en France.

« Ainsi, la France a achevé le processus de ratification de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’UE », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anna Naghdalian.

L’Accord de partenariat global et renforcé entre la République d’Arménie et l’Union européenne a été signé le 24 novembre 2017 à Bruxelles. Il a été ratifié par la Bulgarie, la République Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, le Royaume-Uni, la Finlande et la République d’Arménie.