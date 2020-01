Le Premier ministre Pashinyan a effectué une visite de travail à Gyumri

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a effectué une visite de travail à Gyumri.

Le Chef du gouvernement accompagné du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Souren Papikian, gouverneur de Chirak Tigran Petrossian, maire de Gyoumri Samvel Balassanian, a visité les rues Tigran Mets et Sayat Nova pour prendre connaissance des travaux de réparation effectuées ici. Les rues ont été rénovées grâce aux fonds fournis par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Les habitants de Gyumri ont salué la visite du Premier ministre et remercié pour l’attention accordée à la ville.

Le Premier ministre a chargé les responsables de résoudre toutes les autres questions techniques dans les plus brefs délais, tout en respectant les normes de qualité.

Le Premier ministre Pashinyan a ensuite assisté à la cérémonie de remise de clés des logements sociaux. Les logements sociaux ont été construits grâce au financement de la Fondation de bienfaisance « Arda » . Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au Fonds pour la réalisation du programme. Nikol Pashinyan a visité les appartements et a félicité les bénéficiaires à l’occasion de la pendaison de crémaillère et des fêtes du Nouvel An et de Noël.