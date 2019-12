Les cadeaux des oligarques à la municipalité d’Erevan inquiètent

Avec un parc, des camions à ordures et maintenant une installation de traitement des déchets, des groupes de surveillance remettent en question les nombreux cadeaux à l’administration municipale de la part d’hommes d’affaires politiquement connectés.

La nouvelle selon laquelle l’administration municipale d’Erevan a accepté un cadeau d’un oligarque faisant l’objet d’une enquête criminelle a suscité des inquiétudes quant à ce qui semble être devenu une pratique courante.

Le 13 décembre, l’administration municipale a annoncé qu’elle avait accepté le don d’une installation de traitement des déchets de Teryan 5, une entreprise liée à Gagik Khachatryan, un ancien haut fonctionnaire du gouvernement si puissant dans l’ancien régime arménien qu’il était connu comme un « super » ministre. » Gagik Khachatryan a été arrêté en août pour détournement de fonds et abus de pouvoir.

Teryan 5 rénovera en profondeur ces 8 800 mètres carrés à ses propres frais. L’actionnaire unique de la société est Harutyun Tadevosyan, qui est aussi le propriétaire par procuration de plusieurs des entreprises de Gagik Khachatryan.

La municipalité a fait son annonce après que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles Teryan 5 allait faire don de 20 camions, et le média d’investigation Hetq a fait une demande en vertu de la loi sur la liberté de l’information concernant les dons de l’entreprise à la ville. Les camions n’ont jamais été donnés, mais l’installation de traitement des déchets semble être un cadeau beaucoup plus précieux. La municipalité a tenté de sortir du rapport de Hetq en publiant elle-même les informations et en ne les fournissant pas à Hetq, en violation de la loi arménienne sur la loi sur la liberté de l’information.

Le maire d’Erevan est un proche allié du Premier ministre Nikol Pashinyan, qui s’est donné pour priorité d’éliminer la corruption dans le pays. Mais ce n’était pas la première fois que le gouvernement de la ville d’Erevan recevait un cadeau d’une source potentiellement douteuse.

En mai, la municipalité a accepté le don d’un parc de deux autres hommes d’affaires éminents, Mikayel et Karen Vardanyan.

Et un mois avant la nouvelle de l’arrestation de Gagik Khachatryan, il était apparu qu’une entreprise liée à Samvel Aleksanyan, un autre oligarque et ancien député de l’ancien Parti républicain arménien au pouvoir, avait fait don de trois camions à ordures à la municipalité.

Les dons ont été faits par « Alex and Holding », une entreprise appartenant au cousin d’Aleksanyan, Hrachya Sharoyan. La société est également enregistrée à la même adresse que les supermarchés de la ville d’Erevan, une société appartenant à Aleksanyan. Toutes les nombreuses entreprises d’Aleksanyan sont restées intactes après la chute du Parti républicain et la montée du nouveau régime dirigé par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Malgré ces liens évidents - même le nom de la société suggère un lien avec Aleksanyan - les responsables de la ville ont nié avoir pris quoi que ce soit à Aleksanyan.

Lors d’une conférence de presse le 28 novembre, le porte-parole de la municipalité, Hakob Karapetyan, a insisté sur le fait qu’Aleksanyan n’avait rien donné. « Samvel Aleksanyan n’a pas fait de don », a déclaré Hakob Karapetyan aux journalistes. « Les entreprises liées à Samvel Aleksanyan, que le public connaît, n’ont pas fait de don. Si M. Aleksanyan décide de donner quelque chose à l’avenir, je pense que la ville ne le rejettera pas. »

Dans une interview accordée à la télévision publique le 3 décembre, le maire d’Erevan Hayk Marutyan a également nié le lien avec Aleksanyan : « Le seul actionnaire [d’Alex et Holding] est une personne qui n’est pas Samvel Aleksanyan et en tant que maire, je n’ai pas le droit de dire que Samvel Aleksanyan en a fait un don car officiellement ce n’est pas son entreprise. »

Nikol Pashinyan a été interrogé sur le problème lors d’une session parlementaire le 9 décembre et a esquivé la question. « Y a-t-il des inquiétudes quant à la corruption ? » s’est interrogé Nikol Pashinyan qui a déclaré qu’il avait enquêté sur les autres relations d’Aleksanyan avec la ville et qu’il avait constaté que la municipalité avait repris un jardin d’enfants qui avait été donné, sous le gouvernement précédent, à un organisme de bienfaisance dirigé par Aleksanyan ; c’est en fait un autre corps de gouvernement local qui l’a repris.

La branche locale de l’organisme de surveillance de la corruption, Transparency International, a critiqué l’accord avec Alex and Holding. « Je ne suis pas un enfant, pour croire que ces entreprises font des cadeaux parce qu’elles ont un grand amour pour Erevan », a déclaré le chef de Transparency International Arménie, Varuzhan Hoktanyan, dans une interview accordée au site d’information local factor.am. « Je ne partage pas l’opinion exprimée par le secrétaire de presse de la municipalité selon laquelle les vrais propriétaires n’ont pas d’importance. Les vrais propriétaires comptent beaucoup. Leurs autres sociétés pourraient obtenir des privilèges. »

En fait, le 12 décembre, le gouvernement a accordé un allégement fiscal à une entreprise appartenant à la fille d’Aleksanyan.

« Même Transparency International dit qu’il existe un risque de corruption », a déclaré Edmon Marukyan, chef du groupe d’opposition Arménie Lumineuse au parlement, dans une interview accordée à RFE / RL. « Il est évident que la municipalité d’Erevan a un grave problème avec cette question. Il serait beaucoup mieux pour eux de dire très calmement « Oui, c’est arrivé, nous ne pensions pas que c’était un problème, mais si nous devions le faire à l’avenir, nous en discuterions lors d’une réunion du conseil municipal. »

Le journal Hraparak a rapporté qu’un de ses journalistes est tombé sur Aleksanyan dans un centre commercial et l’a interrogé sur les cadeaux. « Les gens critiquaient le maire pour ne pas avoir résolu le problème des ordures. N’est-ce pas bien maintenant d’aider à le résoudre ? », a-t-il répondu, ajoutant que la controverse autour des dons signifiait que« personne ne veut rien faire maintenant. Je souhaite juste que mon entreprise se porte un peu mieux, je pourrais acheter des bus et en faire don à la ville. »

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org