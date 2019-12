Le « coup du scorpion » le but extraordinaire de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan sous le maillot de Manchester United lors de la 18e journée de la saison 2016-2017 de Premier League contre Sunderland (3-1) fut classé par la BBC comme l’un des meilleurs buts depuis 2010.

L’Arménien qui évolue actuellement à l’AS Roma a ainsi laissé sa trace dans l’histoire du football. Henrikh Mkhitaryan avait alors été félicité par l’entraineur de Manchester United, José Mourinho et le but avait été désigné comme le meilleur but de la saison pour les « Reds ». Un but de pure beauté qui avait fait le tour du monde. Henrikh Mkhitaryan a évolué de 2016 à 2018 à Manchester United avant d’être transféré à Arsenal puis à l’AS Roma.

Krikor Amirzayan