Les ours gris ont occasionné en 2019 des dégâts dans la région de Vayots Dzor

Dans la réserve de protection de la nature « Bezouar » dans la région de Vayots Dzor (Arménie) qui est également un espace dédié aux animaux protégés, vivent des ours gris. Parmi les animaux protégés qui sont en danger de disparition, les chèvres Bezoar sont inscrits dans le « livre rouge » en Arménie. Dans cette réserve nombre d’animaux menacés se sont multipliés par sept ou huit, ce qui est très encourageant. La protection de l’environnement avec la faune et la flore est une notion qui existait depuis longtemps mais qui se développe rapidement au cours de ces dernières années.

Cependant 2019 a vu l’attaque de plusieurs ours gris dans les fermes agricoles ou maisons de la région d’Aréni (Vayots Dzor) occasionnant des dégâts tant sur les cultures que sur les animaux des bergeries. Les dégâts sont estimés pour l’année à un peu plus de 3 millions de drams dont 2 millions furent dédommagés par la Fondation « Bezoar ». La région de Vayots Dzor a promis une aide plus importante à la Fondation « Bezouar » pour l’an prochain.

Krikor Amirzayan