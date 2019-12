Le beau spectacle de Noël de l’école « HAYTAS »

Le 21 décembre, la salle des fêtes de la ville d’Enghien-les-Bains a accueilli le spectacle de chants et danses arméniens interprétés par les élèves de l’école HAYTAS.

Pendant deux heures, nos enfants arméniens nous ont surpris par leurs multiples talents, vêtus de différents costumes.

Les applaudissements enthousiastes des parents et des invités n’ont pas cessé durant tout le spectacle.

C’est une vraie joie de voir, sur la scène, ces beaux enfants nés en France, parlant et chantant en arménien.

Nous avons savouré également quelques magnifiques danses arméniennes interprétées par la troupe de danse Sassoun d’Arnouville, sous la direction de Arminé Khachatryan-Altounian qui, avec la présidente de l’association Sassoun, Madame Agavni Bolak, regardaient, parmi les spectateurs, les prestations plus belles les unes que les autres, avec une grande satisfaction.

Le fondateur et président de l’école HAYTAS, Monsieur Arto Kilimli, son épouse Arida et tous les membres de leur famille dépensent sans compter leur énergie pour accueillir chaque année d’avantage d’enfants.

Cette année, plus de 30 élèves fréquentent l’école tous les mercredis et samedis grâce également aux parents qui, malgré leurs emplois du temps chargés et ne comptant pas la distance, emmènent leurs enfants à l’école, où ils étudient la langue, le chant et la danse arméniens. Des cours d’échecs et de dessin sont parallèlement dispensés.

Cette école a plusieurs fois reçu des distinctions pour récompenser son immense travail, mettant en valeur son action et son rôle important dans la diaspora arménienne de France visant à préserver la culture arménienne.

Je connais très bien cette école car ma fille en est une ancienne élève ; à chaque occasion elle exprime sa reconnaissance envers celle-ci et ses professeurs pour l’enseignement de sa langue maternelle qu’elle y a reçu, lui permettant ainsi de réussir, ultérieurement, l’arménien à son bac.

Elle se rappelle également les chauffeurs bénévoles de l’école, si dévoués, qui conduisaient les enfants des différentes villes pour les emmener à l’école.

Pendant très longtemps, l’école se trouvait à Montmorency, à côté de la maison de retraite arménienne car l’Association Arménienne d’Aide Sociale (AAAS), gérant cette maison de retraite, avait mis à sa disposition un bâtiment pour permettre d’y assurer les cours.

Je me souviens que, lorsque les enfants descendaient dans le parc pour jouer pendant leurs pauses, ils y côtoyaient les pensionnaires de la maison de retraite. C’était une magnifique image que de voir ces enfants jouer au milieu de nos anciens.

Depuis quelques années, l’école a déménagé dans des locaux situés à Enghien-les-Bains.

Grâce aux initiatives de Monsieur Arto Kilimli, l’école progresse chaque année par l’adjonction de nouvelles matières et la fourniture de nouveaux livres.

Je voudrais souligner le travail important de la directrice de l’école, Madame Heghine Der Ohannessian, qui rassemble et encourage les parents et les professeurs pour réaliser différentes activités pendant l’année.

A la fin du spectacle, cette dernière a exprimé sa reconnaissance à Monsieur Arto Kilimli ainsi qu’aux professeurs dévoués de l’école : Madame Maritz Boujikanian (langue arménienne),

Madame Anna Khachatryan (petite section), Madame Mariam Avalyan (danse), Monsieur Hrant Douzian (échecs), et Monsieur Albert Sahakov (dessin).

Elle a remercié également les parents, dont les plus actifs : Angela, Arminé et Hamest.

Monsieur Arto Kilimli a remercié enfin toutes les personnes qui soutiennent l’école HAYTAS, dont notamment Monsieur Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains, et plus particulièrement Monsieur Patrice Manfredi, adjoint au Maire délégué aux animations, à la vie associative et aux relations européennes, qui met chaque année la salle des fêtes à la disposition de l’école.

Monsieur Arto Kilimli a chaleureusement salué, pour sa présence au spectacle de l’école, la chanteuse franco-arménienne Liz Sarian.

Texte de Monika Arakelyan – Photos de Nariné Oghanyan