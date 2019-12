Dimanche 29 décembre 2019 - 9h45 (horaire inhabituel)

« Noël à Bethléem avec les Chrétiens Orientaux »

Trois Chrétiens Orientaux de Bethléem - Arménien Apostolique, Syriaque Orthodoxe et Grec- Melkite-Catholique - sont les descendants des bergers qui sont allés adorer l’enfant Jésus à la crèche il y a 2000 ans.

Avec eux, nous vivrons la joie de Noël dans la grotte de la Nativité, le Champ des bergers et une paroisse syriaque de la ville.

Avec les chants traditionnels ils nous donnent l’esprit oriental de la fête de l’incarnation de Dieu en Jésus, sur Terre. Malgré les souffrances et les difficultés, les chrétiens de Bethléem nous livrent un véritable témoignage d’Espérance.

Avec : Père Asbed Balian (recteur du monastère Arménien de Bethléem), Iskandar Kando et Boutros Safar (Syriaques Orthodoxes) et Fadi, Marlène et Gisèle Abu Sa’ad (Grecs Melkites Catholiques).

Emission religieuse du dimanche 29 décembre 2016 - 9h45 - France 2 - proposée et présentée par Thomas Wallut - Réalisation : Jean-Claude Salou (rediffusion de 2016)