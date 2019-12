Plus de 50 cafés et restaurants à Erevan accueilleront les clients pour la célébration du nouvel an

Plus de 50 cafés et restaurants à Erevan accueilleront les clients pour la célébration du nouvel an, a déclaré jeudi le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan lors d’une réunion du gouvernement.

Il a déclaré que le ministère avait parlé aux propriétaires de cafés et de restaurants situés à proximité de la place de la République du centre-ville, qui sont prêts à accueillir les clients qui inaugureront le réveillon du Nouvel An sur la place.

Il a déclaré que la place de la République est le lieu de nombreux événements festifs et que si les citoyens souhaitent se réchauffer ou boire du thé ou autre chose, plus de 50 établissements alimentaires ont répondu à la proposition du ministère et la liste continue de s’allonger.

Selon lui, les restaurants et cafés situés près de la place de la République se trouvent dans les rues Amiryan, Abovyan, Vazgen Sargsyan et sur l’Avenue Nord.

Le ministre a exprimé sa gratitude aux employés des restaurants qui travailleront le soir du Nouvel An et créeront une ambiance festive, ce qui est également important en termes de développement touristique.

Pour sa part, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré avoir parcouru la liste des cafés et restaurants qui seront ouverts le soir du Nouvel An, et peut dire que leurs prix sont assez abordables.

« La liste comprend des pizzerias, des restaurants et des cafés. Je pense que tout le monde trouvera ce qui est abordable pour eux et passera la nouvelle année dans une atmosphère festive », a déclaré Nikol Pashinyan.