Le Premier ministre a invité des représentants des médias à la réception du Nouvel an

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a invité des représentants des médias à une réception organisée à l’occasion du Nouvel an. Le Premier ministre a félicité les représentants des médias pour les fêtes à venir, leur souhaitant santé, bonheur et succès.

Dans son discours des vœux, le Premier ministre Pashinyan a déclaré :

« Bonjour chers collègues.

Je suis heureux de vous voir et je tiens à vous féliciter à l’avance à l’occasion de la nouvelle année, la vôtre, vos familles, vos équipes, les médias que vous représentez.

Depuis la Révolution de velours de 2018, j’ai eu l’occasion de répéter à plusieurs reprises que la presse en République d’Arménie est plus libre que jamais. Bien sûr, il y a eu des cas depuis lors où la vérité de cette affirmation a été mise en doute. Et en conséquence, une telle pratique a été introduite à l’initiative de Vladimir Karapetian. Lorsque nous revenons de visites à l’étranger, nous invitons les journalistes qui nous accompagnent, je commence toujours cette conversation par la question - je me demande si la liberté des journalistes et des médias en République d’Arménie est en aucune façon restreinte. Je suis heureux d’annoncer que je n’ai pas encore reçu d’informations contredisant ma déclaration initiale. Bien sûr, il y a des problèmes, et il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles les médias et les journalistes sont victimes de discours de haine sur les réseaux sociaux, ce qui est, bien sûr, un problème grave. Mais je tiens à dire qu’à cet égard, le gouvernement et moi personnellement, nous sommes exactement dans la même situation que les médias. Et, bien sûr, je suis d’accord et je suis prêt et nous invite à travailler ensemble sur cette question.

Deuxièmement, les attaques contre les médias ou les cas qui entravent les activités des médias. Malheureusement, il y a également eu de tels cas, une enquête est en cours et je suis convaincu que tous les cas feront l’objet d’une enquête appropriée. Je ne peux dire qu’une chose : certains pensent que de telles attaques ou phénomènes sont peut-être dirigés, ou organisés par les autorités. Je peux dire qu’une telle chose ne peut tout simplement pas se produire et qu’une telle manifestation en République d’Arménie est exclue. En ce qui concerne la relation entre les médias et le gouvernement, franchement, les médias créent beaucoup de problèmes pour le gouvernement, mais en fin de compte, je suis très satisfait du processus. Pourquoi ? Parce que, parfois, ces rumeurs offrent aux représentants du gouvernement gouvernement la possibilité de parler de questions qui ne pourraient même pas être abordées dans des circonstances ordinaires.

Ensuite, cela nous aide en fin de compte à atteindre l’un des objectifs les plus importants de nos objectifs déclarés - atteindre une transparence à 100% dans les activités gouvernementales. Et je veux vous dire franchement, ne pensez pas que le gouvernement est transparent à 100% même pour le Premier ministre, car il ne dépend pas de la personne, mais nous devons constater que personne ne peut disposer autant d’informations. Bien que toutes ces informations soient à la disposition du Premier ministre 24 heures sur 24 à tout moment, cela ne signifie pas que qui que ce soit puisse avoir toutes ces informations. Et donc le travail des médias nous aide à être plus transparents pour le public en tant que gouvernement.

Et troisièmement, je voudrais dire que le travail des médias aide le gouvernement et tous les membres du gouvernement à être plus professionnels, responsables et comptables. Je voudrais souligner qu’en dépit de toutes ses lacunes et complications connues et inconnues, je considère très importantes les activités menées par les médias en République d’Arménie aujourd’hui. Je trouve cela utile, avant tout, pour le gouvernement, pour la société, parce que à vrai dire, si nous avons des principes, si nous sommes fidèles à nos engagements envers le peuple, aucune nouvelle ne nous nuira finalement. Et si une nouvelle dans ce contexte peut nous nuire, c’est d’abord et avant tout notre problème, notre défaut, pour lequel nous devons, bien sûr, répondre d’abord au public. À cet égard, je voudrais remercier tous les médias qui travaillent et exercent un contrôle public sur les activités du gouvernement et du gouvernement en général. Ces critiques nous aident à être plus raffinés, plus précis, plus efficaces. Avec les résultats de cette année et demie, je peux dire que je ressens personnellement cet impact positif sur mon propre travail et je voudrais vous remercier pour ce travail. Mais je ne veux pas donner l’impression que je pense que nous devrions tout laisser dans le même état, car lorsque nous attachons de l’importance à la transparence des autorités et au facteur qui assure cette transparence, l’outil est les médias de masse, la question se pose - n’est-ce pas logique que le public attendrait également la transparence des médias ? Je pense que c’est une attente aussi légitime que l’attente de transparence de la part du gouvernement et des hauts fonctionnaires. J’invite également les médias à collaborer et à trouver des solutions à ce problème.

Et puisque le format de la réunion est de toute façon festif, je veux résumer tout cela avec la remarque suivante : J’étais journaliste et rédacteur depuis de nombreuses années, c’est-à-dire qu’avant de me lancer dans des activités politiques, je n’avais pas fait d’autre travail. Et je tiens à dire que je considère et suis convaincu que je n’ai pas été un meilleur journaliste que n’importe quel journaliste en République d’Arménie aujourd’hui, je n’ai pas été un meilleur rédacteur que n’importe quel rédacteur en République d’Arménie aujourd’hui. Mais je peux dire avec confiance que l’époque où vous travailliez en tant que journaliste ou rédacteur, sont bien meilleurs que celui où je travaillais en tant que journaliste et rédacteur. Et je dis cela juste pour enregistrer qu’il est nécessaire de saisir cette occasion pour améliorer notre travail.

Chers collègues,

merci d’avoir écouté patiemment. Permettez-moi encore une fois de vous féliciter, vos médias, vos familles, vos amis et vos proches pour la Nouvelle année et souhaiter qu’il y ait de bien meilleures conditions pour l’activité des médias en République d’Arménie en 2020, et qu’en 2020, les médias en République d’Arménie soient plus libres que jamais et même en 2019 et 2018.

Merci ! »