Le president de la Cour constitutionnelle appelé à répondre aux questions des enquêteurs

Le Service spécial d’enquête (SIS) va interroger Hrayr Tovmasian, le très controversé président de la Cour constitutionnelle d’Arménie vendredi 27 décembre, deux mois après qu’une autre agence investie de l’autorité de l’Etat eut prononcé contre lui un acte d’accusation. “Un enquêteur du SIS se rendra à la Cour constitutionnelle”, a indiqué jeudi l’avocat de H.Tovmasian, Amram Makinian, devant les journalistes du service arménien de RFE/RL . A. Makinian a précisé qu’il n’était pas informé des raisons de cet interrogatoire sans précédent. Il a suggéré que son client, qui est soumis à forte pression du gouvernement qui cherche à le faire démissionner, sera entendu en qualité de témoin.

Fin octobre, la Commission d’enquête d’Arménie avait affirmé avoir recueilli assez de preuves pour accuser H.Tovmasian d’avoir abusé de ses pouvoirs lorsqu’il était ministre de la justice de 2010 à 2013. Elle avait précisé qu’il avait oeuvré avec un ancien haut responsable du ministère de la justice, Norayr Panosian, et des membres de l’administration municipale de Erevan en vue de privatiser un bureau dans le centre de la capitale. La Commission d’enquête avait adressé l’affaire au SIS en vue d’une enquête plus poussée. L’équipe d’avocats de H.Tovmasian a catégoriquement rejeté les allégations de la commission à l’époque, les désignant comme “un autre exemple de pression illégale exercée sur le président de la Cour constitutionnelle au cours des derniers mois”.

N.Panosian, qui récuse toute faute, avait été arrêté fin septembre. La Cour d’appel d’Arménie avait décidé de le faire libérer le 6 novembre, jetant un doute sur la crédibilité des accusations portées contre l’ancien responsable. Il est apparu jeudi que le SIS avait modifié les accusations et demandé à un autre tribunal l’autorisation d’arrêter une nouvelle fois N. Panosian, une initiative dénoncée avec véhémence par son avocat, Tigrane Atanesian, selon lequel les autorités cherchent un “levier supplémentaire pour pousser Hrayr Tovmasian à la démission” de son poste de president de la plus haute cour du pays. Les autorités ont accuse à maintes reprises H.Tovmasian d’avoir enfreint les lois et d’avoir conserve des liens étroits avec les anciens responsables chassés par la “Révolution de velours” d’avril 2018.

Le Parlement arménien dominé par l’alliance Im Kayl (Mon Pas) du premier ministre Nikol Pachinian avait demandé son départ dans une résolution votée le 4 octobre. La Cour constitutionnelle avait rejeté cette demande le 15 octobre, avant que les autorités compétentes ne lancent une série de procédures contre H.Tovmasian. Le SIS avait insisté sur le caractère illégal de la nomination de H. Tovmasian au poste de président de la cour en mars 2018 par l’ancien Parlement. H.Tovmasian était un membre en vue de la majorité parlementaire de l’époque, fidèle à l’ancien président Serge Sarkisian. La commission d’enquête avait prononcé quelques jours après ses accusations visant H. Tovmasian. Mais juste avant le lancement de cette procédure, le chef de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Gianni Buquicchio, avait exprimé de sérieuses préoccupations concernant ce qu’il avait désigné comme un “conflit ouvert” entre le gouvernement arménien et la Cour constitutionnelle. “J’en appelle à toutes les parties pour qu’elles fassent preuve de retenue, de respect mutuel et d’une coopération institutionnelle constructive en vue d’une désescalade dans la situation préoccupante actuelle et d’un retour à un fonctionnement normal de la Constitution de l’Arménie”, avait alors mis en garde G. Buquicchio dans une déclaration publiée le 29 octobre.