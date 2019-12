Le gouvernement arménien valide le texte relatif à la hausse des retraites

Quelque 497 000 Arméniens âgés de 65 et plus perçoivent actuellement une retraite mensuelle de l’ordre de 41 000 drams (86$). Un montant dérisoire que le premier ministre Nikol Pachinian s’emploie à réévaluer, commeil l’a annoncé après que son gouvernement eut approuvé un programme de dépenses budgétaires sur trois ans en juillet. “En vertu du programme du gouvernement, les retraites et pensions seront régulièrement augmentées de telle sorte que cette hausse soit plus rapide que celle de l’inflation des prix à la consommation”, a déclaré la ministre du travail et des affaires sociales Zaruhi Batoyan, lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi 26 décembre à Erevan. Près de 18 000 retraités ne percevaient que le strict minimum, soit 16 000 drams mensuels, qui a été élevé à 25 500 drams en mars dernier. Ils recevront 27 000 drams à partir de janvier 2020, soit à peu près 50 $ par mois. Le gouvernement a aussi approuvé jeudi un texte relatif à la hausse de certaines pensions et aides versées aux categories sociales les plus défavorisées ; ainsi, les orphelins verront leurs pensions mensuelles passer de 80 000 drams à 90 000 drams. Le mois dernier, le gouvernement avait aussi soumis au Parlement un texte prevoyant une hausse de plus de 23 % du salaire minimum national qui sera établi à 68 000 drams (143 $) mensuels. Selon des responsables du gouvernement, la mesure, qui prendra effet à partir du 1er Janvier 2020, profitera à au moins 80 000 personnes, travaillant essentiellement dans le secteur privé. Les dépenses sociales globales du gouvernement devraient augmenter de 10 %, pour atteindre 489 milliards de drams, en 2020. Le budget arménien pour 2020 prévoit un montant total de près de 4 milliards de $ en termes de dépenses publiques, tous secteurs confondus.