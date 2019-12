Le HOM apporte une aide aux enfants des villages frontaliers de Talish et Madaghis en Artsakh

Le 25 décembre les dames de la section du HOM (Hay Oknagan Mioutioun, la Croix Bleue Arménienne) se sont rendues aux villages frontaliers de Madaghis et Talish au nord-est de l’Artsakh. Elles y ont rencontré les élèves des écoles ainsi que de la maternelle en leur offrant des cadeaux. La section du Comité central du HOM des Etats-Unis et des donateurs anonymes ont réuni les fonds pour la distribution de fournitures scolaires, jouets, produits d’hygiène, vêtements et pâtisseries aux enfants des deux villages frontaliers de l’Artsakh. Madaghis et Talish qui furent au centre des attaques azéries lors de la « Guerre de 4 jours » d’Avril 2016 en Artsakh, ces villages reconstruits renaissent, se repeuplent et se développent. Soutenus par l’ensemble des Arméniens de la planète.

Krikor Amirzayan