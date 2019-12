L’haltérophile Simon Martirosyan (Arménie) vice-champion olympique à Rio (2016) pourrait être déclaré champion et devenir le 3e champion olympique de l’Arménie indépendante

Simon Martirosyan (Arménie), médaille d’argent en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Rio (2016) va selon toute probabilité recevoir la médaille d’or de Rio et devenir champion olympique du fait que Ruslan Nurudinov (Ouzbékistan) est accusé de dopage lors des JO de Londres (2012). La Comité olympique international devrait lui retirer donc la médaille d’or olympique de Rio et l’attribuer à l’Arménien Simon Martirosyan. Simon Martirosyan qui sera alors le 3e champion olympique de l’Arménie indépendance. La décision sera connue en janvier.

« Je suis heureux que ma médaille olympique d’argent se transformera en or, mais j’aurais été plus heureux encore d’avoir la médaille d’or à Rio en 2016. Mais attendons. Pour moi ce n’est pas une surprise, car je savais cela mais j’attends la décision officielle. Pour moi c’est une nouvelle motivation pour les Jeux Olympiques de Tokyo » dit Simon Martirosyan qui sera le favori pour un nouveau titre olympique au Japon l’été prochain.

