Fête de Saint Etienne Protomartyr et ordinations diaconales à Erevan

Le 24 décembre, l’Eglise arménienne a commémoré le souvenir de saint Etienne, le Protomartyr, protecteur de tous les diacres.



Son nom vient du grec Στέφανος (Stephanos), Ստեփաննոս en arménien, qui signifie « couronne ». Ce prénom se présente sous diverses formes en français : Stéphane, Stephan, Steven, Esteven, Estienne. Toutes sont issues du grec latinisé Stephanus.



Juif de langue grecque, Etienne appartenait au groupe des sept jeunes hommes choisis sur la recommandation de Saint Pierre parmi les 72 disciples de Jésus pour assurer le service de leurs frères. C’est l’instauration du ministère diaconal. Etienne aurait été lapidé en 34 de notre ère.



Dans l’iconographie traditionnelle Saint Etienne est souvent représenté revêtu de la robe diaconale, avec sur l’épaule gauche l’étole qui symbolise son ministère (également la croix du Christ) et portant dans la main droite d’encensoir indispensable au service liturgique que le diacre doit assurer.



Conformément à la tradition, de nombreux diacres sont ordonnés ce jour là dans nos églises à travers le monde entier.



En Arménie, 26 étudiants de l’académie de Théologie de saint Etchmiadzine ont été ordonnés sous-diacres le 23 décembre en l’église des saint Archanges du monastère catholicossal, puis diacres, le 24 décembre en la basilique saint Grégoire l’Illuminateur d’Erevan. Les jeunes séminaristes ont été ordonnés par l’évêque Vazken Mirzakhanian, durant la Divine liturgie à laquelle assistaient Sa Sainteté Karékine II, des ecclésiastiques de la congrégation de saint Etchmiadzine et du diocèse d’Erevan et une foule nombreuse de fidèles.



PN