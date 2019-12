Le FMI vante le bilan économique de l’Arménie

Le Fonds monétaire international a donné une évaluation positive de la situation économique en Arménie tout en exhortant son gouvernement à accélérer les réformes qu’il juge nécessaires pour « une croissance plus équilibrée et inclusive ».

« La performance économique de l’Arménie est solide avec une croissance saine, une faible inflation, un système financier stable et une amélioration des indices budgétaire et extérieur », a écrit le directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, dans un communiqué.

« La dette publique continue de décliner, l’Arménie devant atteindre son objectif de dette à moyen terme plusieurs années plus tôt que prévu », a-t-il pointe. « Ces perspectives favorables offrent une opportunité d’accélérer les efforts de réforme en faveur d’une croissance plus équilibrée et inclusive, d’une baisse de la pauvreté et d’une baisse du chômage. »

« La mise en œuvre du programme de réforme des autorités renforcera une croissance durable et inclusive », a ajouté Furusawa.

Furusawa a également noté les recettes fiscales du gouvernement arménien plus élevées que prévu, qui contrastent avec son incapacité à atteindre les objectifs de dépenses en capital fixés par le budget de l’État pour 2019. « Le renforcement de la mise en œuvre des dépenses d’investissement, conformément à un processus de gestion des investissements publics solide, reste une priorité », a-t-il précisé.

Cette déclaration est intervenue après que le Conseil d’administration du FMI a examiné, le 20 décembre, le respect par l’Arménie des conditions d’un programme de prêt de trois ans lancé par le fonds en mai. Il s’agit d’un « accord de confirmation » de 248 millions de dollars que les autorités d’Erevan pourront emprunter en cas de « chocs économiques imprévus ».

Le Premier ministre Nikol Pachinian a profité de la « note élevée » du FMI pour vanter à nouveau mercredi le bilan économique de son gouvernement.

« Les investisseurs sérieux sont avant tout guidés par de telles évaluations », a posté Pachinian sur Facebook. La déclaration du FMI contribuera donc à rendre l’Arménie plus attrayante pour les investisseurs, a-t-il souligné.

Les opposants politiques de Pachinian et d’autres critiques soulignent qu’il n’y a pas eu d’augmentation significative des investissements étrangers et nationaux dans l’économie arménienne depuis son arrivée au pouvoir en mai 2018. Néanmoins, la croissance économique du pays devrait s’accélérer à 7% cette année, après avoir ralenti en 2018.

La représentante résidente du FMI à Erevan, Yulia Ustyugova, a averti le mois dernier que cette croissance robuste était largement tirée par la consommation privée, plutôt que par la hausse des investissements ou des exportations. « Le défi reste donc de savoir comment générer une croissance durable et à long terme, tirée par l’investissement et les exportations, plutôt que par la consommation », a-t-elle déclaré au service arménien de RFE / RL.

Ustyugova a suggéré qu’en dépit des efforts du gouvernement pour améliorer l’environnement des affaires nationales, les investisseurs n’étaient pas pressés d’ouvrir de nouvelles entreprises ou d’étendre celles existantes en raison de la « période de transition » en Armenie.