"Այս գիշեր

գաղտագողի պիտի մտնեմ

ձեր դռնէն ներս

կաղանդի ծառին վրայ

մոմի նման պլպլացող

լոյսը պիտի ըլլամ« Դաւիթեան վարժարանի այս տարուան ամանորեայ տօնակատարութիւնը սպասուածէն աւելի մեծ խանդավառութեամբ եւ ոգեւորութեամբ տեղի ունեցաւ 21 Դեկտեմբերին, դպրոցիս մօտ 140 աշակերտներուն մասնակցութեամբ եւ կազմակերպութեամբ դպրոցիս Ծնողաց Յանձնախումբին։ Յայտագիրը սկսաւ աշակերտական Կաղանդի երգերով եւ արտասանութիւններով։ Այնուհետեւ »Մաղթանք Մեծասքանչ" խորագրին տակ աշակերտները լաւապէս ներկայացուցին հայոց մե­ծե­րու գրի­չի ու տա­ղան­դի զօ­րու­թեամբ հնչող Նոր տա­րուան բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը, խօս­քե­րը, ցան­կու­թիւն­ներն ու պատ­գամ­նե­րը, գալիք լաւ օ­րե­րու եւ պայ­ծառ ա­պա­գա­յի մը պատրանքով։

Յատկանշական էր աշակերտական նամակներով պատրաստուած մաղթանքներու ծառը, որուն վրայ տեղադրուած էին աւելի քան 150 աշակերտական գրութիւններ, ցանկութիւններ եւ մաղթանքներ։

Յայտագիրը համալրուած էր Կաղանդ Պապային ուղղուած ասմունքներով, երգերով, բազմաթիւ խաղերով, պարերով, հիւրասիրութիւններով, որոնց միջոցաւ տօնական մթնոլորտն ու խանդավառութիւնը առաւել կրկնապատկուեցան՝ մաքուր հայկական այս ջերմ յարկին տակ։

Առ այդ, շնորհակալութիւն կը յայտնենք դպրոցիս յարգարժան նուիրատուներ՝ տէր եւ տիկին Ժանօ եւ Արուսեակ Վեզիրեաններուն, Դաւիթեան վարժարանի

ուսուցչուհիներուն եւ յայտապէս Ծնողաց Յանձնախումբի ժրաջան անդամներուն, որոնց համագործակցութեան եւ նուիրական աշխատանքին շնորհիւ է, որ միշտ վառ կը մնայ հայկական, ազգային եւ կրօնական ոգի ջամբող մեր հայկական այս տաքուկ օջախը։

Բարի տարի եւ բարի մաղթանք 2020

ԲէԿԻ ԷՔՄԱՆԵԱՆ֊ՊԱՅՐԱՄԵԱՆ

Fête du Nouvel An et Noël de l’école Tavitian.21/12/2019

Plus de 140 élèves de l’école se sont réunis dans la salle de l’institution St Victor pour accueillir le Gaghant Baba (Père Noël) . Cette fête était organisée par le comité parental qui avait superbement décoré la salle. Un des moments forts etait notamment l’arbre des voeux avec 150 lettres au père Noël : en effet, ayant pour titre « merveilleux voeux », les enfants, inspirés de la plume de nos célèbres écrivains et poètes, ont déposé leur voeux de santé, pérennité et un avenir meilleur. A remarquer également la tres belle crèche et surtout les paquets de friandises que le jeune Gaghant Baba s’est fait un plaisir de distribuer. Chants, poésies et jeux ont ponctué cette matinée festive. Remerciements spéciaux à Caroline, Peggy, Maral, Sonia, Sarineh, Suzan, toutes les institutrices, Barkev, Bedig, Kévo et M. et Mme Jean Vezirian pour leur générosité.

Bonne année et Joyeux Noël à tous !