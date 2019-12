Concert du quatuor Janabarh

Eglise de la Dalbade – 30, rue de la Dalbade (Metro B - station Les Carmes) 31000 Toulouse

Un concert de musique liturgique et traditionnelle arméniennes mais aussi provençale, organisé en partenariat avec l’Association Franco-Arménienne de Toulouse. L’entrée est libre, mais chacun pourra faire un don pour soutenir le projet Janabarh : une marche pour la mémoire de Marseille à Yérévan !

Le projet JANABARH, c’est un pèlerinage à la fois mémoriel, spirituel et culturel qui débutera à Marseille le 23 avril 2020 et s’achèvera à Erevan fin aout de la même année. Long d’un parcours de 2500 km environ, il sera jalonné de haltes qui permettront à quelques musiciens /marcheurs de présenter les richesses de la musique arménienne lors de concerts préalablement organisés dans les grandes villes traversées.

Ce cheminement vers l’Arménie est un hommage aux peuples ayant soufferts d’un génocide et retracera l’exil de milliers de survivants arméniens de la barbarie, qui transitèrent via la Géorgie, la Grèce et l’Italie avant de rejoindre la France.

Un cheminement passant par les saints sièges de Rome et d’Etchmiadzine, remontera aux sources de la Chrétienté. Il empruntera notamment en Italie les chemins de pèlerinages, vestiges des voies romaines ancestrales. La dimension spirituelle du projet émanera aussi de la musique liturgique arménienne qui sonnera au cœur des églises et monastères qui seront visités tout au long du parcours.

Avec une musique porteuse des messages d’ouverture et de partage et provenant du fond des temps, elle traverse les siècles avec toujours autant de force. Les sonorités de la musique arménienne et notamment celle, si particulière, du Doudouk permettent à l’auditeur de s’évader dans un voyage entre Orient et Occident.

Janabarh, la route de la mémoire est un projet porté par les associations Courir pour la mémoire et la Jeunesse Arménienne de France.