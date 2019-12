Zohrab Mnatsakanyan a eu une rencontre avec le président de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Russie

Le 18 décembre, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, a eu une rencontre avec Konstantin Kosachev, président de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et Ruben Rubinyan, président de la Commission permanente des relations étrangères de l’Assemblée nationale arménienne.

Saluant les invités, Zohrab Mnatsakanyan a exprimé son appréciation pour le dialogue actif existant dans les relations alliées arméno-russes à différents niveaux et pour la volonté des deux parties de prendre des mesures pratiques pour élargir et enrichir davantage la coopération au sein des plateformes différentes. Dans ce contexte, les parties ont souligné l’importance de la pleine mise en œuvre du potentiel de la plateforme parlementaire en tant que composante de l’agenda bilatéral.

Les interlocuteurs ont mis en relief la tradition de soutien et de confiance réciproques entre l’Arménie et la Russie au sein des plateformes parlementaires internationales et ont réitéré la volonté mutuelle de poursuivre la coopération étroite.

À la demande du président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, le chef de la diplomatie arménienne a présenté les récents développements autour du processus de paix du Haut-Karabakh. Les parties ont souligné qu’il n’y avait pas d’alternative au règlement pacifique du conflit et que tout règlement devrait être acceptable pour les peuples de toutes les parties au conflit.