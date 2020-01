Le Premier ministre a reçu le président nouvellement élu de la Fédération de football d’Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le président nouvellement élu de la Fédération de football d’Arménie Armen Melikbekian.

Saluant le président de la Fédération , le Premier ministre Pashinyan a noté :

« Cher M. Melikbekian,

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter d’avoir été élu président de la Fédération de football d’Arménie. Il y a beaucoup d’admirateurs de football arménien en Arménie et au gouvernement, et naturellement, nous ne sommes pas indifférents aux processus qui se déroulent dans le football et dans la Fédération de football. Je veux dire que le football est très important pour nous pour trois raisons :

Premièrement, le développement du football est d’une importance stratégique pour nous, car je crois et j’espère que les changements de contenu en République d’Arménie se refléteront également dans le football et, dans un certain sens, le football et l’équipe nationale de football de notre pays exprimeront nos aspirations et nos résultats nationaux et étatiques et serait équivalent à ces ambitions.

Deuxièmement, je pense que l’élection du président de la Fédération de football est importante parce que dans le contexte de la lutte contre la corruption, la décriminalisation du sport et la décontamination du sport contre la corruption sont essentielles pour le gouvernement. Malheureusement, dans de nombreux cas, nous constatons que les sous-cultures criminelles et les cercles de corruption pénètrent dans le domaine du sport, du football, et nous devons garantir l’exclusion des relations criminelles et de la corruption. Connaissant également votre parcours, je suis convaincu que vous serez conséquent dans cette voie.

Troisièmement, bien sûr, en termes de renforcement des capacités, car nous avons dit que la question la plus importante pour les citoyens de la République d’Arménie est le renforcement des capacités, et le football est l’un des domaines où de nombreux jeunes et filles peuvent trouver l’inspiration pour développer et utiliser leurs opportunités, et il est très important que nous développions l’infrastructure de football en République d’Arménie en tant qu’attribut important de la vie publique.

Bien sûr, la Fédération de football fonctionne indépendamment du gouvernement, mais je pense également que le fait d’avoir une compréhension mutuelle crée de grandes opportunités de coopération, de plus, la Fédération arménienne de football a la possibilité à cet égard de coopérer avec le gouvernement arménien et les organismes d’État ainsi qu’avec la communauté internationale du football, et je suis sur que tout le potentiel n’est pas utilisé ici, et je vous souhaite de réussir à tirer le meilleur parti de ce potentiel. »

Le président nouvellement élu de la Fédération de football d’Arménie, Armen Melikbekian, a noté :

« Monsieur le Premier Ministre,

Merci pour les félicitations non pas en mon nom mais au nom de la famille du football. Nous n’avions pas organisé d’élections compétitives dans la Fédération de football depuis de nombreuses années. C’est arrivé, et c’est un signe important que le football en Arménie devrait aller vers la guérison. En ce qui concerne les mécanismes de lutte contre la corruption, vous savez et la société a suivi ces développements positifs dans le football européen et mondial ces derniers temps : Tant à l’UEFA qu’à la FIFA 2016, il y a eu des événements scandaleux avec la démission du président de la FIFA et du président de la CONMEBOL, et le processus de récupération s’y poursuit. Bien sûr, nous coopérons également avec les organisations internationales à cet égard, l’UEFA et la FIFA, et nous ferons tout notre possible pour éviter de tels phénomènes en Arménie. Nous avons une vision et notre stratégie pour 2025 définit notre vision de rendre l’Arménie plus reconnaissable à travers le football. Telle est notre vision et nous suivrons cette voie. La vision met également en relief le succès et la participation de diverses équipes nationales et de l’équipe nationale à la finale des championnats d’Europe et du monde. Bien sûr, il s’agit d’un plan ambitieux d’ici 2025, mais nous ferons tout notre possible pour permettre aux infrastructures de se développer en Arménie et faire du football un véritable jeu national qui sera pour tout le monde et non pour un cercle étroit. »

Le Premier ministre a noté que dans le monde moderne, le football a commencé à être perçu non seulement comme un sport mais aussi comme une branche de l’économie, et le football en Arménie ne s’est pas non plus développé comme une branche de l’économie pour la même raison que dans d’autres secteurs de l’économie - monopoles, abus, limitations. Faisant référence au caractère compétitif des élections du président de la Fédération de football, Nikol Pashinyan a noté : « En fait, c’est un changement très positif. En effet, nous n’avons peut-être pas remarqué, depuis de nombreuses années, je ne me souviens pas de l’élection du président de la Fédération de football avec plus d’un candidat. Elle n’a jamais été dans l’histoire de la IIIe République, du moins elle n’était pas visible dans le passé. À cet égard, je pense que c’est exactement le contexte, et votre responsabilité est grande car, en fait, l’Arménie teste un nouveau modèle de gestion et de développement du football en Arménie, qui n’avait pas de précédent, peut-être dans le monde, mais en Arménie, nous avons. Nous n’avions pas de précédent car les présidents de la Fédération de football étaient soit des personnes proches des autorités, soit des subordonnés, je ne veux pas aborder cette question aujourd’hui. C’est très important, comme vous l’avez dit dans votre discours, et je veux mettre l’accent sur le football en tant que branche de l’économie, en tant qu’orientation de la vie publique, en tant que plate-forme pour la cohésion émotionnelle nationale, où les affiliations aux partis, les convictions politiques et les opportunités pour les jeunes et les enfants de grandir et d’être en bonne santé, bien sûr en tant que développement d’un segment du sport en général et bien sûr en tant qu’élément important d’un développement territorial proportionné, parce que nous considérons qu’il est très important pour les régions de la République d’Arménie non seulement de développer des infrastructures de football, mais aussi d’avoir une vraie vie de football, car nous nous sommes fixé pour objectif d’avoir une vie culturelle en République d’Arménie, une vie sportive, en particulier une vie de football. Bien sûr, vous pouvez compter sur cet appui où le gouvernement peut aider la Fédération à résoudre ces problèmes. Nous espérons également que les activités de la Fédération de Football s’inscriront dans le cadre de notre vision stratégique, je veux dire les directions que je viens d’évoquer. »

Armen Melikbekian a noté qu’au cours des derniers mois, la Fédération de football a coopéré activement avec les organes de l’État, mais qu’une coopération plus étroite est nécessaire car le football doit être combiné en tant qu’outil social et en tant que branche de l’économie et exclure la composante politique. Selon lui, il y a eu des changements positifs, en particulier, grâce à la collaboration étroite avec le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures au cours des deux derniers jours, on peut dire en 2 jours que 51 terrains de jeux avec du gazon artificiel de taille 40/20 sont déjà prêts dans différentes régions d’Arménie.

Le Premier ministre a salué la construction de terrains de jeux dans les régions de la République, évoquant également la remarque du président de la Fédération de football sur la dépolitisation du football : « Je pense que nous devrions fixer l’objectif de dépolitiser le football et le sport dans un avenir proche. Je pense que c’est l’un de nos prochains grands problèmes, car dans de nombreux cas, nous essayons de répondre aux ambitions politiques et non politiques de certains groupes, forces, individus. Les athlètes qui rendent de grands services à l’État et au pays ne devraient pas être autorisés à devenir le fond de l’autopromotion ou des processus politiques de certains groupes ou individus. En effet, je suis heureux que de tels changements se produisent dans la Fédération lorsque des représentants de la nouvelle génération, avec une nouvelle pensée, de nouvelles perceptions stratégiques, assument cette responsabilité. Il y a une mission très importante sur vos épaules. »

Le Chef du gouvernement a également adressé ses félicitations aux autres représentants nouvellement élus de la Fédération, aux membres du Comité exécutif et aux fonctionnaires.