Le Premier ministre a assisté à l’inauguration du Centre médical de Dilidjan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la cérémonie d’inauguration d’un Centre médical rénové et rééquipé à Dilijan. Le Chef du gouvernement a visité le Centre médical et a pris connaissance des travaux réalisés et des conditions.

Dans le cadre du programme de développement du secteur de la santé de Tavouch, le Centre travaille en étroite collaboration avec les principaux centres médicaux d’Erevan et est impliqué dans des programmes de santé ciblés par l’État dans les organisations de soins de santé arméniennes.

En 2019, le centre médical de Dilijan a reçu 275 millions d’AMD dans le cadre du programme d’assistance médicale gratuite et privilégiée de l’État. Le Centre médical dispose également d’un lien de soins de santé primaires: : polyclinique, maternité, ambulance.

Le Centre médical de Dilijan dessert environ 20 à 25 000 habitants de Dilijan et 6 communautés adjacentes. L’établissement compte 175 employés, dont 30 médecins, et des visites régulières sont effectuées par 35 médecins d’Erevan selon les besoins. Dans le cadre du programme d’investissement, l’établissement médical a été entièrement rénové et équipé d’équipements de pointe qui amélioreront la qualité des services diagnostiques, de laboratoire, endoscopiques, chirurgicaux, obstétrico-gynécologiques, thérapeutiques, ambulatoires et hospitaliers.