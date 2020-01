Le Président a rencontré des représentants de diverses organisations politiques

Le Président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, continue de tenir des réunions de fin d’année avec diverses organisations politiques et non gouvernementales et des représentants de la communauté juridique.

Le Président Sarkissian a eu des rencontres avec Ishkhan Saghatelyan, représentant du Corps suprême de la Fédération Révolutionnaire Arménienne et Artsvik Minassian, Shaghik Maroukhian et Ashot Simonian, ainsi qu’avec le doyen de la Faculté de Droit de l’Université d’État d’Erevan, le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie Arman Tatoian, le Président du « Comité d’Helsinki d’Arménie » Avetik Ichkhanian, le co-fondateur de l’ONG « La voie légale » Ruben Melikian et d’autres.

Au cours des réunions, les participants ont abordé des questions politiques et économiques, des réformes judiciaires et juridiques, la protection des droits de l’homme, la loi portant modification de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle et un certain nombre d’autres questions.