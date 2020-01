Le projet de stratégie nationale de protection des droits de l’homme a été discuté au gouvernement

Dirigé par le Premier ministre Nikol Pashinyan, le gouvernement a tenu le 25 décembre une réunion pour discuter du projet de stratégie nationale de protection des droits de l’homme de la République d’Arménie et de son plan d’action pour 2020-2022.

Le ministre de la Justice, Roustam Badassian, a noté que l’élaboration et l’adoption du programme découlaient du plan d’action 2019-2023 du gouvernement arménien et d’un certain nombre d’engagements internationaux pris par l’Arménie, y compris l’Accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie. Selon le ministre, la stratégie a fait l’objet de discussions inclusives dans tout le pays, plus d’une douzaine d’événements ont été organisés et avec la participation de la société civile, la plupart des propositions reçues des agences intéressées ont été acceptées et un travail actif a également été mené avec le Bureau de l’Ombudsman. Badassian a noté que la stratégie fournit une évaluation de l’état actuel des droits de l’homme, ainsi qu’une évaluation du plan d’action précédent, décrit les principes et priorités clés pour les 3 prochaines années. Il est envisagé de créer un groupe de suivi avec la participation des organes de l’État et des représentants de la société civile pour superviser la mise en œuvre appropriée du plan d’action, ainsi que de créer une plate-forme électronique pour la stratégie nationale.

Les participants ont échangé des vues sur le document, discuté d’un certain nombre de questions liées au plan d’action, fait des suggestions et des observations.

Le Premier ministre a chargé de finaliser le projet, résumant les propositions faites lors de la réunion et les présenter au gouvernement pour discussion dans un bref délai.