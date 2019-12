Les opportunités d’intensification de la coopération arméno-polonaise ont été discutées

Le vice-ministre de l’Économie Varos Simonian, a reçu l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne en Arménie Pawel Cieplak.

Notant que les relations entre l’Arménie et la Pologne ont toujours été constructives et chaleureuses, Varos Simonian a accordé de l’importance au travail visant à développer les liens économiques arméno-polonais à fort potentiel.

Simonian a présenté à l’Ambassadeur les priorités économiques, en particulier en ce qui concerne la coopération Arménie-UE, la coopération Arménie-UEEA, les activités visant à intensifier la coopération commerciale et économique dans des formats bilatéraux et multilatéraux et à attirer des investissements.

Le vice-ministre Varos Simonian, récemment nommé président de la partie arménienne de la Commission intergouvernementale arméno-polonaise de coopération économique, a discuté avec l’Ambassadeur de la portée de la coopération commerciale et économique arméno-polonaise et a abordé les travaux de la Commission intergouvernementale arméno-polonaise de coopération économique. Les questions liées au format de la Commission intergouvernementale arméno-polonaise de coopération économique en 2020 en Arménie ont également été discutées.

Remerciant pour la réunion et les informations fournies, l’Ambassadeur a à son tour noté que la Pologne accorde de l’importance à la coopération économique arméno-polonaise et est prête à prendre des mesures pour l’approfondir et l’intensifier.