Rencontre entre Armen Sarkissian et Ararat Mirzoyan

Le Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian a rencontré le Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie Ararat Mirzoyan.

Le Président Sarkissian et le Président de l’Assemblée nationale ont discuté des questions concernant l’établissement d’une coopération plus étroite entre les institutions présidentielles et parlementaires. Les interlocuteurs ont également évoqué l’activité législative du Parlement au cours de l’année, ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire.

Le Président Sargsyan a également présenté des informations sur un certain nombre d’initiatives présidentielles et de grands événements internationaux qui se tiendront en Arménie l’année prochaine, soulignant la participation active du Parlement à toutes ces initiatives.