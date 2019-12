Ara Khatchatourian sur le sommet de l’Aconcagua

Ara Khatchatourian, le sportif de l’extrême aux multiples exploits, vient de réussir ce 23 décembre 2019 à 14 heures l’ascension de l’Aconcagua, le toit des Amériques.

Situé en Argentine, à 13 km de la frontière du Chili, surnommé « le Colosse », ce bloque de granite et de roche, culmine à 6962 m d’altitude.



En contact téléphonique régulier avec Ara depuis son arrivée en Argentine le 8 décembre, « Nouvelles d’Arménie magazine » a joint ce mardi 24 décembre après 20 heures notre héros, qui depuis son camp de base situé à 4000 m, nous annonçait la bonne et belle nouvelle, veille de Noël.

En bonne santé, la voix claire, la joie communicative d’Ara au téléphone, était un cadeau pour tous ses supporters.



« VINI, VIDI, VICI »

« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu », a dit Jules César, en 47 av. J-C.

Conscient de son exploit réalisé et des difficultés gravies, Ara ne cachait pas sa joie d’avoir ainsi terrassé ce redoutable et impressionnant « Colosse ». Signe de sa victoire c’est avec fierté que notre sportif a affiché les couleurs de l’Arménie, de la France, du Liban, sa terre natale, de l’Europe et du drapeau arc-en-ciel synonyme de paix, de la diversité et de l’harmonie.

Pour preuve, sur une cordée constituée de 7 alpinistes et de deux guides locaux, seuls trois valeureux « Hommes des montagnes », dont Ara, un Français et un Irano- Canadien, accompagnés de leur guide ont réussi l’ascension.

Les 4 autres compagnons de route ont abandonné, trop inexpérimentés et épuisés. Ils ont regagné le camp de base avec le second guide.



Professionnel jusqu’au bout du piolet et des pointes d’acier, Ara a respecté l’ordre de marche et tenu son objectif à l’heure près. En effet lors de la dernière liaison téléphonique du 18 décembre, Ara envisageait de toucher le sommet ce lundi 23 décembre entre 14 et 15 heures, après plus de 10 heures d’ascension. C’est exactement le jour et l’heure d’arrivée de la cordée au sommet du toit des Amériques.



« L’UNESCO ANOBLIT L’ALPINISME »

Comme un clin d’œil du destin, ce 12 décembre l’alpinisme a été inscrit au Patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO.

Ara Khatchatourian, qui porte des valeurs humanistes et universelles de paix, de partage et d’amour, est sans aucun doute le plus bel ambassadeur de cette discipline.

« Un Art fait de savoirs et de savoir-faire », un crédo qu’Ara fait le sien et conjugue à la perfection.

Des rêves dans la tête et des étoiles dans les yeux, notre champion nous emmènera encore au bout de la terre, aux pays des merveilles pour de belles aventures au reflets de ciel bleu.

Alain Sarkissian