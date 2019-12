Croissance économique importante de 7,5% de l’Arménie entre janvier et novembre 2019

La croissance économique de l’Arménie dépassera les 7% pour cette année 2019 puisque l’indice de l’activité économique du pays aurait connu entre janvier et novembre une forte croissance de 7,5%...si elle était confirmée. Ce chiffre de 7,5% pour les onze mois de l’année est communiquée par le comité des Statistiques d’Arménie. La production industrielle aurait été très dynamique avec une croissance de 9,3%, les services avec 14,8% et l’exportation qui afficherait 9% de hausse tandis que les échanges commerciaux atteindraient 9,2%. Le salaire moyen aurait dans le même temps connu une hausse de 5,9% et les constructions de 4,5%. La production électrique aurait en revanche fléchi de 3,4%.

Krikor Amirzayan