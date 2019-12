Un procureur rejette les accusations lancées contre un ancien président du Parlement

Un procureur arménien a rejeté les accusations de coup d’État portées contre l’ancien président du Parlement Ara Babloyan et l’un de ses anciens collaborateurs par un autre organisme chargé de l’application des lois.

Le Service spécial d’enquête (SIS) a inculpé Babloyan et Babayan en octobre dans le cadre d’une enquête pénale sur la nomination de Hrayr Tovmasian en mars 2018 en tant que président de la Cour constitutionnelle arménienne. Babayan a également été arrêté mais libéré sous caution trois semaines plus tard.

Le SIS a affirmé que l’ancien parlement arménien avait élu le président du tribunal Tovmasian à la suite d’une saisie illégale de l’autorité judiciaire par un « groupe de fonctionnaires ». Il a déclaré que Babloyan avait illégalement accepté et annoncé la démission du prédécesseur de Tovmasian, Gagik Harutiunian, avant de recevoir une lettre pertinente de sa part. Il a déclaré que Babayan, qui était le chef adjoint du personnel du Parlement à l’époque, a antidaté la lettre pour permettre à Tovmasian de diriger la Cour constitutionnelle avant l’entrée en vigueur d’amendements radicaux à la constitution arménienne.

Les amendements ont introduit un mandat de six ans pour le chef du plus haut tribunal arménien. Tovmasian, 49 ans, est devenu juge en chef de la cour en vertu de la constitution précédente qui lui permet d’occuper ce poste jusqu’à l’âge de 70 ans.

Les deux suspects nient fermement ces accusations. Babloyan soutient que la lettre de démission de Harutiunian était datée du 1er mars 2018 et qu’il l’a reçue et signée le 2 mars 2018, pas trois jours plus tard, comme le prétend le SIS.

Le SIS a annoncé le 13 décembre avoir achevé l’enquête. Il a indiqué qu’il avait également demandé aux procureurs d’approuver les accusations d ’« usurpation de l’autorité de l’État » et de faux contre les anciens responsables et ainsi ouvrir la voie à leur procès.

Le Bureau du Procureur général a déclaré mardi qu’un procureur chargé de l’affaire avait refusé de le faire et a ordonné au SIS de mener une « enquête supplémentaire » pour évaluer correctement les actions de Babloyan et Babayan. Il n’a donné aucun autre détail.

Babloyan a salué la décision, affirmant que les procureurs ont effectivement conclu que les accusations étaient sans fondement. « La décision vient avant tout étayer ma déclaration selon laquelle il n’y a pas eu de violation [de la loi] qui a eu le genre de conséquences juridiques dont je suis accusé », a déclaré l’ancien orateur au service arménien de RFE / RL.

Babloyan, 72 ans, est un chirurgien pédiatre éminent qui a dirigé l’ancien parlement arménien contrôlé par l’ancien président Serge Sarkissian de 2017 à 2018. Il dirige actuellement le plus grand hôpital pour enfants du pays. Il risquerait entre 10 et 15 ans de prison s’il était reconnu coupable d’usurpation de pouvoir.

Le SIS a annoncé l’enquête du coup d’État le 17 octobre, deux jours après que sept des neuf juges de la Cour constitutionnelle ont rejeté les appels à la révocation de Tovmasian lancés par le parlement actuel, fidèle au Premier ministre Nikol Pachinian. Dans un appel à la cour, le Parlement a affirmé, entre autres, que Tovmasian ne pouvait pas agir de manière impartiale en raison de son appartenance passée au Parti républicain de Sarkissian (HHK).

Pachinian a également accusé en juillet Tovmasian pour avoir « privatisé » la Cour constitutionnelle avec l’aide du HHK. Tovmasian a répliqué par la suite que les autorités cherchaient à le chasser afin de prendre le contrôle du plus haut tribunal d’Arménie.

Des détracteurs, notamment des personnalités du HHK, affirment que les poursuites judiciaires de Babloyan font partie des efforts de Pachinian pour forcer la démission du chef de la Haute Cour. Le Premier ministre et ses alliés politiques le nient.