Après les lourdes accusations de la mère d’Henrikh Mkhitaryan, le nouveau président de la Fédération arménienne de football, Armen Melikbekyan répond…

Les accusations de Marina Tachdjyan la mère d’Henrikh Mkhitaryan « élections arrangées » à propos de l’élection controversée d’Armen Melikbekyan à la présidence de la Fédération arménienne de football vendredi 23 décembre continue d’alimenter l’opinion en Arménie. Venant de Marina, la mère d’Henrikh Mkhitaryan, ces accusations « arrangements » n’a pas manquer de provoquer la réaction du principal concerné : Armen Melikbekyan.

Ce dernier dit accepter les critiques et divergences d’opinions mais a jugé que les élections se sont déroulées normalement et dans un cadre légal. « Je vais servir tous les clubs et les intérêts de la totalité du football arménien (…) je suis dévoué au football, au football arménien (…) restons à l’écart des intérêts partisans et ne parlons que de football car aujourd’hui nous avons besoin de l’unité ». Répondant à l’accusation de Marina Tachdjyan que la Fédération avec le soutien d’Armen Melikbekyan pensait à ne plus inviter Henrikh Mkhitaryan à la sélection nationale d’Arménie, le nouveau président contesté de la Fédération répond « une telle chose n’est pas pensable, et même moi je ne peux pas y penser lorsque l’effectif de l’équipe d’Arménie est décidé par l’entraineur. Et je ne peux pas imaginer que l’entraineur ne puisse inviter aujourd’hui Henrikh Mkhitaryan en sélection nationale. »

Sauf que les reproches de Marina Tachtdjyan et les nombreux contestataires de cette élection à la présidence de la Fédération affirme que tout se réalise en amont…et bien évidemment le jour de l’élection, tout se passe comme prévu. Ainsi si Armen Melikbekyan ne peut officiellement influer sur les décisions officielles du sélectionneur national, il pourrait avoir toutes les capacités et les méthodes de persuasion dans ses choix…

Krikor Amirzayan