L’Arbre de Noël de la place de la République à Erévan est avec ses 37 mètres le 2e plus haut des capitales des pays de la CEI

L’Arbre de Noël de la place de la République à Erévan est avec ses 37 mètres le 2 e plus haut des capitales des pays de la CEI

Comme chaque année, le site russe ТурСтат classe les plus grands Arbres de Noël dressés dans les capitales des pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), ex-républiques soviétiques. Erévan, la capitale de l’Arménie arrive en 2e position du classement avec un Arbre de Noël de 37 mètres de haut.

Achkhabad est en tête (40 mètres) suivie d’Erévan (37), Tachkent (36), Bakou (34), Minsk (30), Douchanbé (29), Moscou (27), Bichkek (27), Nour-Soultan (25) et Tbilissi (25). A noter que ce classement est celui des capitales. Car le plus haut Arbre de Noël des pays de la CEI est celui de Krasnoïarsk (Russie) qui culmine à 55 mètres.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)