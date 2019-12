Pourquoi les Arméniens fêtent Noël le 6 janvier et non le 25 décembre ?

L’Arménie est le pays où le christianisme fut fondé par les deux disciples de Jésus Christ, les apôtres Thaddée et Barthélémy, qui, en recevant le message du jour de la Résurrection « Allez prêchez et baptisez chaque païen au nom du Père du Fils et du Saint Esprit » sont partis pour faire vivre ce message. Le premier pays qui devait recevoir ce message du Seigneur était l’Arménie où ils ont prêché et y sont morts en martyrs.

Saint Thaddée et Saint Barthélémy ont également apporté avec le message issu des traditions chrétiennes qui leur avaient été transmises par notre Seigneur et qui sont aujourd’hui encore conservés sans aucun changement par notre Sainte Eglise. Etant le premier pays au monde par nos ancêtres à adopter le Christianisme en religion d’Etat en l’an 301 par le roi d’Arménie Tiridate III et le premier Catholicos des Arméniens, Saint Grégoire l’Illuminateur. L’Arménie qui dans le même temps adopté toutes les traditions chrétiennes. L’Arménie n’étant pas un Empire, elle n’a pas tenté d’imposer le christianisme aux autres peuples afin de donner un nouveau visage, mais elle conserva tel quel ce christianisme hérité directement des apôtres Thaddée et Barthélémy.

L’Eglise apostolique arménienne célèbre la Sainte Nativité de Jésus Christ le 6 Janvier, à la différence de l’Eglise catholique qui fête cette naissance le 25 Décembre. On sait que jusqu’au IVe siècle tous les chrétiens fêtaient la Sainte Nativité le 6 Janvier. Mais après l’adoption du christianisme, les Romains ont continué à fêter les fêtes païennes. Et parce que le 25 Décembre était célébrée avec faste la fête dédiée à l’adoration du Soleil lorsque se produisait le solstice et que les journées commençaient à s’allonger, en l’an 336 l’Eglise romaine a officiellement déclaré le 25 Décembre comme le jour de la commémoration de la naissance de Jésus Christ. Plus tard, en Assyrie et dans presque tout l’Orient, cette journée de la Nativité fut décalée au 25 Décembre et le 6 Janvier est restée comme la journée de la Révélation du Seigneur, du Baptême des trois Rois Mages. L’Eglise apostolique arménienne est restée quant à elle fidèle aux anciennes traditions et aux dates de l’Evangile et continue à fêter le 6 Janvier la Naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ainsi que les fêtes de la Révélation Divine.

Père Komitas Honvanyan/Krikor Amirzayan (traduction)



Քրիստոսի Ծննդեան եւ Մկրտութեան Տօնակատարութիւնները



Հայաստանը այն երկրներէն մէկն էր, ուր քրիստոնէութեան հիմքը դրին անոր երկու առաքեալները՝ Թադէոս եւ Բադողիմէոս, որոնք Յամբարձման օրուան պատգամը ընդունած ,,Գացէք աշակերտեցէք ամենայն հէթանոսս, մկրտեցէք անոնց յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ,, գացին այդ պատգամը կեանքի կոչելու։ Առաջին երկիրը, որ պիտի քարոզուր Տիրոջ խօսքը Հայաստանի մէջ էր, ուր քարոզեցին եւ ալ նահատակուեցան հոն։ Անոնք Քրիստոսի խոսքին հետ միասին բերին նաեւ քրիստոեական բոլոր այն աւանդութիւնները, որոնք իրենց փոխանցած էր մեր Տերը եւ որոնք առ այսօր, առանց փոփոխութեան, պահպանած է մեր Սուրբ Եկեղեցին։ Ըլլալով աշխարհի առաջին երկիրը, մեր նախնիները, ի գլուխ ունենալով Հայոց Տրդատ 3-րդ թագաւորը եւ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսաւորիչ, 301 թուակնին քրիստոնէութիւնը յայտարարեցին պետական կրօն։ Անոր հետ մէկտեղ ընդունելով նաեւ քրիստոնեական բոլոր աւանդութիւնները։ Հայաստանը չըլլալով կայսրութիւն, ոչ թէ փորձեց կայսերական նպատակներէ մղուսծ իր կամքը թելադրել քրիստոնէութեան, նոր դեմք կամ դիմագիծ տալու, այլ այն պահեց ու պահպանեց այնպէս, ինչպէս որ ժառանգած էր առաքեալներէ։

Հայ Առաքելական եկեղեցին Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդեան տօնը կը նշէ Յունուար 6-ինի տարբերութիւն Կաթոլիկ եկեղեցւոյ, որն այդ տօնը կը նշէ Դեկտեմբերի 25-ին։ Յայտնի է, որ մինչև IV դարը բոլոր քրիստոնեաները Սուրբ ծնունդը նշած են Յունուարի 6-ին։ Սակայն քրիստոնեութեան ընդունումէ ետք հռոմեացիները շարունակեցին հեթանոսական տօները նշել։ Եւ քանի որ ‎Դեկտեմբերի 25-ին մեծ շուքով կը նշուիր արեւի պաշտամունքին նուիրուած տօնը, երբ տեղի կունենար արեւադարձը եւ օրերը կսկսէին երկարիլ, հեթանոսական աւանդոյթները խափանելու մտադրութեամբ 336 թուականին Հռոմի եկեղեցին Դեկտեմբեր 25-ը պաշտոնապէս հռչակեց Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան յիշատակութեան օր։ Հետագային Ասորիքի և գրեթե ողջ արևելքի մէջ Քրիստոսի Ծննդեան օրը փոխադրուեցաւ Դեկտեմբեր 25, իսկ Յունուար 6-ը մնաց որպես Տիրոջ Աստուածայայտնության, երեք մոգերու և Մկրտության օր։ Հնագոյն աւանդութեանց եւ աւետարանական հաշուարկներուն հաւատարիմ մնացած Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին կը շարունակէ Յունվար 6-ին նշել մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսու Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօները։

Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյան