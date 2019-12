Loto en faveur de l’Ecole Khatchadour Abovian

En cette magnifique journée les sympathisants, les fidèles de l’École Arménienne « Abovian » se sont rendus à La Cathédrale Apostolique Arménienne de Marseille (salle Élise et Ardzrouni Tcherpachian du Centre culturel Sahak-Mesrop) au loto dominical pour tenter leur chance ... et surtout pour soutenir le travail de mon Conseil d’Administration afin de maintenir, protéger et pérenniser notre vocation dans le renforcement de l’enseignement de la langue arménienne, de la préservation de notre identité, de notre culture, ainsi que, notre projet d’alphabétisation et d’instruction civique des primo-arrivants.



MERCI À TOUS LES MÉCÈNES !!

Merci à tous ceux qui ont généreusement contribué et co-financé cette belle initiative !

Famille MELKONIAN (FUEGO)

Famille GHAZARIAN (Meubles GHAZARIAN)

Famille SEBAOUN ( Carrefour Bonneveine)

Famille YESSAYAN (Société JBY Création)

Merci à mon Conseil d’administration :

Dirhan GARABEDIAN, président d’honneur

Alain BOYADJIAN, conseiller spécial

Karen AYUNTS, vice-président

Eliane GARGUILO KAZANDJIAN, trésorière

Anahit VARDANYAN, trésorière-adjointe

Elisabeth GARABEDIAN, conseillère

Robert TORLIGUIAN, conseiller

Zaruhi ZATIKIAN, secrétaire

Nver MIRZOYAN, conseiller

Levon KARAPETYAN, conseiller

Prêtre de la Cathédrale, Père Aram GHAZARYAN, pour son dévouement et indéfectible soutien.



Je remercie le nouveau conseil de la Cathédrale et son président Robert AZILAZIAN.

Merci aux parents d’élève pour la Pâtisserie Arménienne !!!

Merci à tous les participants si nombreux !!

Karen Khurshudyan



« Աբովյան » հայկական վարժարանի համակիրներին այցելեցին՝ Մարսելի Հայ առաքելական Մայր տաճարին կից, Սահակ-Մեսրոպ կենտրոնի Էլիզ և Արծրունի Ջրբաշյան սրահ, մասնակցելու՝ կիրակնօրյա վիճակախաղ-լոտոին... փորձելու՝ իրենց բախտը ... եւ հատկապես աջակցելու իմ տնօրենների խորհրդի աշխատանքին՝ հանուն հայոց լեզվի դասավանդման ամրապնդման, մեր ինքնության և մեր մշակույթի պահպանման, առանց մոռանալու ֆրանսերեն ուսուսուցման և քաղաքացիական կրթության մեր ծրագրիը :

Շնորհակալություն բոլոր բարերարներին :

Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեծապես նպաստել եւ համաֆինանսավորել են այս մեծ նախաձեռնությունը :

Անչափ շնորհակալ եմ իմ խորհրդի ադամներին։

Շնորհակալ եմ նաև Տեր Արամ քահանա Ղազարյանին , վարժարանի նկատմամբ ունեցած իր նվիրվածության և անկոտրում աջակցության համար։

Ինչպես նաև՝ Մայր եկեղեցու նորընտիր խորհրդին և նրա անփոխարինելի նախագահ Ռոբերտ Ազիլազյանին։

Շնորհակալ եմ մեր ծնողներին, նրանց շնորհիվ ունեցանք հայկական հրաշալի թխվածքները, մեր հյուրերին հյուրասիրելու հնարավորություն...

😄Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին իրենց հավատարմության համար !! 😘😘😘😘