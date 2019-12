Le Premier ministre et son épouse ont rendu visite à Hovhannès Tchékidjian à l’occasion de son 91e anniversaire

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse Anna Hakobyan ont rendu visite au héros national d’Arménie, le maestro Hovhannès Tchékidjian, à l’occasion de son 91e anniversaire.

Le Premier ministre a félicité le maestro pour son anniversaire et l’a remercié pour son activité et pour tous les services qu’il a rendus à notre peuple, notre patrie. « Je suis sûr que vous continuerez ce service pendant longtemps, surtout maintenant, quand je pense que la culture et la culture classique sont de plus en plus demandées. Je suis convaincu que la culture deviendra de plus en plus populaire.Je voudrais vous souhaiter beaucoup d’énergie et une bonne santé pour poursuivre votre mission », a noté Nikol Pashinyan.