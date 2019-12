Des questions liées à la construction du Centre de services économiques externes du Nord discutées sous la présidence de Nikol Pashinyan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion qui a porté sur les questions liées à la construction du Centre de services économiques externes du Nord et à ses activités futures.

En particulier, les travaux réalisés jusqu’à présent pour la construction du centre et les démarches prévues à l’avenir ont été présentés. Il a été noté que les activités du Centre de service à la clientèle basées sur des systèmes d’administration en ligne et des solutions numériques faciliteront les opérations douanières et augmenteront l’efficacité des autorités douanières pour fournir des services plus de qualité.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’une mise en œuvre de qualité des services fournis aux citoyens.