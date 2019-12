Nikol Pashinyan : « L’armée arménienne doit être l’une des plus intellectuelles »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à une manifestation solennelle consacrée au 25e anniversaire de l’Université militaire Vazgen Sarkissian.

Le Premier ministre a félicité les personnes présentes à l’occasion du 25e anniversaire de l’Université militaire Vazgen Sarkissian, notant : « L’Université Vazgen Sarkissian a été créée à une époque où l’Armée de la République d’Arménie, l’Armée de défense d’Artsakh, étant en phase de formation, jouissaient en même temps du triomphe de sa victoire dans la guerre pour la libération de l’Artsakh. Cette université, cette institution est basée sur la glorieuse victoire de la lutte de libération du peuple arménien, et cet établissement devrait être renforcé en tant que colonne vertébrale de l’État arménien, la sécurité du peuple arménien, devrait se tenir fermement dans la défense du peuple arménien, la République d’Arménie, la République d’Artsakh. Des milliers de diplômés de l’Université militaire ont accompli de glorieux services dans les Forces armées. C’est sur ce service qu’est basée la puissante armée de la République d’Arménie et l’Armée de défense d’Artsakh.

L’Université militaire a connu de nombreux jours glorieux pendant cette période, mais aussi des jours difficiles, et le moment est venu pour nous de nous fixer de nouveaux objectifs. Et sur ces nouvelles questions, je voudrais également adresser un message aux étudiants, professeurs et cadets d l’Université en cette occasion festive. J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, et aujourd’hui je voudrais répéter encore que nous sommes conscients de plusieurs aspects de la tâche militaire, l’aspect de la force, l’aspect psychologique, mais je voudrais souligner que tout au long de l’histoire de l’humanité, le service militaire a été et continue d’être l’une des tâches les plus intellectuelles, sinon la plus intellectuelle.

Permettez-moi de dire que depuis les premiers jours de l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours, les besoins en matière de sécurité et le travail militaire sont le plus grand moteur du développement de la civilisation. De nombreuses innovations technologiques d’aujourd’hui, en tant qu’outil quotidien que nous utilisons à la maison, ont été à l’origine créées comme un outil militaire, partie intégrante de la sécurité. Et je crois qu’à ce stade, lorsque les Forces armées de la République d’Arménie sont entrées dans une phase entièrement nouvelle de développement des armements et des techniques, le développement de la capacité de combat, le travail intellectuel doit devenir l’une des caractéristiques les plus importantes du développement de nos Forces armées. Lorsque nous disons que les Forces armées de la République d’Arménie devraient être apte au combat selon les normes internationales les plus élevées, nous voulons dire tout d’abord que l’armée arménienne doit être puissante intellectuellement, nous voulons dire que l’armée arménienne doit être l’une des plus intellectuelles au monde.

Et c’est l’objectif que nous nous sommes fixé aujourd’hui et que nous devons résoudre ensemble. Je voudrais donner quelques exemples pour démontrer l’impulsion de la civilisation à l’action militaire. Même de nos jours, les gens utilisent des mots tels que tactique, position, mots cibles dans leur travail quotidien dans toute activité politique et économique. Ils sont utilisés en général, sans aucun contexte avec une action militaire. Nous les utilisons quotidiennement dans les réunions du gouvernement pour résoudre des problèmes économiques, sociaux et éducatifs. Par conséquent, cet aspect du travail militaire devrait être souligné de plus en plus fortement et les établissements d’enseignement militaire devraient également jouer un rôle de premier plan dans notre système éducatif.

Chers participants,

Je veux souligner la présence des femmes parmi les étudiants et les diplômés aujourd’hui. Plus d’une douzaine de femmes ont reçu une formation à l’Université militaire Vazgen Sarkissian et servent aujourd’hui dans les Forces armées de la République d’Arménie. Aujourd’hui, nous voyons également des représentantes parmi les étudiants, et c’est certainement un processus digne d’approbation, car nous devons avoir la possibilité d’impliquer le plein potentiel du peuple non seulement dans l’économie, l’éducation, mais aussi dans la sécurité de notre pays et dans l’amélioration de l’efficacité de notre armée », a souligné Pashinyan.

« Et donc,

Vive la liberté du peuple arménien !

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh !

Vive l’Armée arménienne, les Forces armées d’Arménie !

Vive l’Université militaire Vazgen Sarkissian !

Gloire à nous et à nos enfants qui vivent et vivront dans une Arménie libre et heureuse, dans un Artsakh libre et heureux », a-t-il noté.

Le Premier ministre a ensuite rendu hommage à la mémoire de Vazgen Sarkissian.