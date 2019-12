Le « Smart Solutions Center » a été inauguré à l’Université nationale polytechnique d’Arménie.

Le centre a été créé à l’initiative de l’Union des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication et à l’aide de la société VivaCell MTS.

Le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Arayik Haroutiounian, et le ministre de l’Industrie des hautes technologies, Hakob Archakian, ainsi que le PDG de VivaCell MTS, Ralph Yirikian, ont assisté à l’inauguration.

« Ce projet est l’un des meilleurs exemples de coopération entre les entreprises et les universités », a déclaré Haroutiounian. « Je pense que l’ouverture du centre encouragera davantage la coopération entre les universités et les milieux d’affaires. Les opportunités qui seront créées ici résoudront également la question du développement du secteur de la recherche, qui fait partie des priorités du gouvernement. Les employeurs et les universités ressentent mieux le marché du travail ».

Archakian, à son tour, a déclaré que l’expérience mondiale montre que la coopération avec le secteur privé contribue à la modernisation des programmes universitaires. Par conséquent, l’enseignement universitaire devient compétitif et se développe, a-t-il indiqué.

Le « Smart Solutions Center » comprend deux salles de conférence et trois laboratoires dédiés aux domaines de la cybersécurité, de la microélectronique et de l’Internet des objets. Le centre proposera des programmes de master et des cours de formation.