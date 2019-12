Les programmes du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures pour 2020

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, le gouvernement a poursuivi les discussions sur les programmes et mesures envisagés dans le cadre du budget 2020 du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures d’Arménie.

Le Chef du gouvernement a d’abord évoqué la question des ordures dans la République. « Malheureusement, la République d’Arménie est couverte d’ordures et notre pays est sous les ordures. C’est un record qui ne contient aucune nouveauté, mais mes voyages en République d’Arménie m’amènent à une triste conclusion préliminaire que nous vivons en paix dans le voisinage avec les ordures. A vrai dire, je ne peux pas imaginer la scène où des citoyens arméniens parlent, organisant parfois même un pique-nique lorsque l’environnement est complètement jonché de déchets. C’est la tolérance aux déchets en Arménie qui tolère la corruption, les abus, les ordures dans de nombreuses régions d’Arménie », a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’il y a un problème ici aux niveaux macro, local et individuel

« La macro question est d’avoir une stratégie de recyclage des déchets, et de prendre des mesures concrètes, et nous tenons ces discussions. Il y a un problème local et, à mon avis, les citoyens arméniens n’exigent pas avec une cohérence suffisante de la part des autorités locales pour résoudre des problèmes concrètes de gestion des déchets. À Erevan, nous avons récemment vu la crise des ordures et nous voyons également la fin de cette crise. Mais lorsque nous obtenons aujourd’hui des informations selon lesquelles un certain nombre de dirigeants communautaires ont embauché des gens dans des municipalités rurales et ont dépensé des millions d’argent et, d’autre part, ces communes sont couvertes d’ordures, la première chose à laquelle nous pensons, c’est que si les citoyens formulaient correctement des questions communautaires, ces maires de village n’auraient pas le temps et la capacité de permettre ces abus. Et il y a un niveau individuel - je ne vois pas de lutte contre les ordures dans notre pays. Si nous ne tolérons pas les ordures au niveau individuel, comment devrions-nous les tolérer au niveau local ou au niveau macro », a-t-il noté.

Le Premier ministre Pashinyan, a également ajouté que le système d’eau et les canaux sont également remplis d’ordures.

« À ce jour, c’est un problème très courant que vous puissiez jeter quelque chose par la fenêtre de votre voiture. Il reste des mégots de cigarettes dans les rues d’Erevan. Notre travail consiste à empêcher, et non à punir. L’un n’interfère pas avec l’autre.

Dans notre pays, des relations harmonieuses avec les ordures se sont nouées depuis longtemps. Cette situation doit changer. En Arménie, nous devons déclarer la guerre aux ordures. Au moins au niveau individuel, nous devons adopter une ligne d’intolérance aux ordures », a déclaré le Chef du gouvernement et a donné des recommandations précises.

Dans ce contexte, les mesures à prendre pour nettoyer le pays des déchets ont été abordées.

Lors de la réunion, le Chef du service des migrations, Armen Ghazarian, a présenté les plans prévus par le Service en 2020. En particulier, le processus de délivrance de certificats d’achat d’appartements à ceux qui avaient un besoin urgent d’un appartement, qui ont été déplacés d’Azerbaïdjan en 1988-1992, a été souligné. Il a été informé que dans le cadre des 1,5 milliard de drams alloués par le gouvernement, le problème du logement de 112 familles déportées d’Azerbaïdjan sera résolu, et déjà 2 milliards 169 millions de drams prévus par le budget de l’État pour 2020 seront fournis à 183 familles. Selon Armen Ghazarian, cela résoudra le problème de logement des réfugiés vivant dans 10 districts administratifs d’Erevan. Le problème de nos compatriotes déportés résidant dans le district de Shengavit et d’autres communes de la République, au nombre de plusieurs centaines. Selon le Chef du Service des migrations, un tel projet n’a pas été mis en œuvre depuis 2009 et seuls de petits projets ont réalisés auparavant.

Il a été fait référence aux travaux sur le lancement des négociations de libéralisation des visas avec l’UE et aux réformes envisagées dans ce contexte dans le domaine des migrations.