Narek Sarkissian extradé vers l’Arménie

Narek Sarkissian, neveu de l’ancien président Serge Sarkissian, a été extradé de la République tchèque vers l’Arménie, indique le site officiel de la police arménienne.

L’affaire pénale contre Narek Sarkissian a été ouverte le 26 juin 2018. Ce dernier est accusé d’avoir obtenu, gardé, transporté et commercialisé des armes, des armements et des engins explosifs illégaux, ainsi que d’avoir effectué des mouvements et des trafics illicites de stupéfiants.

Un mandat international a été lancé contre Narek Sarkissian le 24 juillet 2018. Il a été arrêté le 6 décembre à Prague.