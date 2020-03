Le niveau du lac Sevan est en hausse de 6 centimètres

Au 1er novembre 2019, le niveau du plus grand lac Sevan d’Arménie était de 6 cm plus élevé par rapport à la même période en 2018, a déclaré à la presse le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikyan.

« Cela signifie que le lac a absorbé 13 millions de mètres cubes d’eau supplémentaires », a déclaré Suren Papikyan. Il a également souligné l’augmentation du taux de perception des paiements pour l’utilisation de l’eau, soulignant que le montant devrait atteindre un milliard de drams en 2019.

Selon Suren Papikyan, un peu moins de 140 millions de mètres cubes d’eau ont été libérés du lac cette année pour l’irrigation, contre 170 millions de mètres cubes prévus.

Le lac Sevan est la principale source d’eau potable de la région, l’un des plus grands lacs alpins d’Europe et d’Asie, situé au cœur des hauts plateaux arméniens, à une altitude de 1914 mètres. Il est alimenté par 28 rivières et ruisseaux. Le lac Sevan a une valeur économique, culturelle et récréative importante. Sa seule île (aujourd’hui une péninsule) abrite un monastère médiéval.