Marina, la mère d’Henrikh Mkhitaryan « je n’avais jamais vue des choses aussi honteuses ! »

Marina Tachdjyan la mère de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan est scandalisée par l’élection d’Armen Melikbekyan à la présidence de la Fédération arménienne de football. « Une honte pareille je n’avais jamais vue ! » s’est-elle écriée à l’annonce des résultats de l’élection. Marina Tachdjyan vient de déclarer « C’est un show honteux et non des élections. Tout était commandé d’avance, tout était fait, il ne restait plus rien à faire…lors de l’élection j’ai compris ce qui se passait. Un scandale pareil je n’avais jamais vue dans le football. Ils avaient rencontré tous les clubs et je ne sais pas ce qu’ils avaient conclu ensemble ou proposé aux clubs. J’étais présentée par « Pyunik rénové » et ils ont tout fait pour que les activités de cette société cessent. Il semble que je les gênais. Dans cette situation, le football ne se développera pas. Armen Melikbekyan parler très bien, voyons quel travail il fera. S’ils désirent ne pas inviter Henrikh, qu’ils ne l’invitent pas. Il y a eu de telles discussions. Comment puis-je rester dans le football si je ne travaille plus à la Fédération arménienne de football (…) je ne veux rien maintenant, je veux juste élever mes petits-enfants. Lorsque l’équipe nationale perd 1-9 on éloigne l’entraineur, mais lorsqu’on écarte le président de la Fédération, c’est étonnant. Les dirigeants de la Fédération sont Melikbekyan et Nikoghosyan qui ne sont pas élus de façon légitime ».

Krikor Amirzayan